Россиянин Сергей Карякин не смог выиграть Кубок мира по шахматам, завершившийся сегодня в Сочи. В финальном матче бывший претендент на шахматную корону проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде. В первой партии соперники сыграли вничью, а сегодня Дуда победил. Итоговый счёт — 1,5-0,5.

Дуда и Карякин получили право участвовать в турнире претендентов 2022 года.

Бронзу турнира завоевал действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Норвежский гроссмейстер в поединке за бронзу обыграл ещё одного представителя России Владимира Федосеева, победив в обеих партиях.

Федосеев уступил в полуфинале соотечественнику Карякину, а Карлсен проиграл Дуде.

Кубок мира по шахматам в формате цикла чемпионата мира проходит с 2005 года. Дважды турнир выигрывал армянин Левон Аронян, по одному разу — Гата Камский (США), Борис Гельфанд (Израиль), Пётр Свидлер (Россия), Владимир Крамник (Россия) и Теймур Раджабов (Азербайджан). Дуда стал шестым триумфатором турнира.