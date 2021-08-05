Бегунья сборной Белоруссии Эльвира Герман прокомментировала скандал с партнёршей по команде Кристиной Тимановской. На Олимпиаде в Токио Тимановская раскритиковала спортивных чиновников за организацию подготовки. Тимановскую возмутило, что её поставили на эстафету 4×400, которую она не должна была бежать. После этого её сняли со всех стартов и попытались насильно депортировать в Белоруссию. Тимановская обратилась за помощью к МОК и властям Японии.

«Оказалось, что я изначально была заявлена в качестве основной, — цитирует sport24 Герман. — В итоге и пробежала. Она (Кристина) изначально стояла запасной. А я изначально была той, которая должна была бежать. Не все знают правду. Поэтому получился такой резонанс».

На вопрос, переживает ли Герман за Тимановскую, бегунья отвечать отказалась: «Мы в команде очень сильно жалеем Кристину Мулярчик и Анну Михайлову, которые не приехали на эти Олимпийские игры. Все остальное — не наше дело».

В Инстаграме Герман лайкнула комментарий «молодцы, что скинули балласт в виде Кристины Т.», но объяснять причины такого поступка также отказалась.

«У меня есть свое мнение. Но озвучивать я его не хочу», — заявила Герман.

Тимановская получила гуманитарную визу Польши, накануне она вылетела из Японии в Австрию, откуда перебралась в Польшу.