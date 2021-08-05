Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над Бразилией в полуфинале олимпийского турнира Токио-2020. Россияне уступили в первом сете 18:25, после чего выиграли три подряд (25:21, 26:24, 25:23).

«Даже хорошо, что мы проиграли первую партию. Это нас встряхнуло, — цитирует sport24 Саммельвуо. — После того сета я сказал ребятам играть лучше на съеме. Не сказал бы, что ребята терялись. Это полуфинал Олимпиады. Здесь команда точно не потеряется. Тем более наша, с таким сильным характером».

Специалист отметил, что сейчас команде необходимо немного отдохнуть, пообщаться с близкими и перестроиться к финальной игре.

В финале Россия встретится с Францией, которая в полуфинале в трёх сетах победила Аргентину (3:0). Игра пройдёт 7 августа, начало — в 15:15 по московскому времени.