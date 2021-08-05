«Сочи» и «Партизан» сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт», судил её молдавский арбитр Димитру Мунтян.

Счёт на 66-й минуте с пенальти открыл Кристиан Нобоа. Через семь минут Рикарду Гомеш забил ответный мяч.

Команды играли в следующих составах:

«Сочи»: Заболотный — Маргасов, Барач, Родриго, Прохин, Терехов — Попов (Заика, 60), Нобоа, Цаллагов (Ангбан, 81), Бурмистров (Юсупов, 59) — Дуганджич (Барсов, 81).

«Партизан»: Попович — Живкович, Вуячич, Саниджанин, Урошевич — Шчекич, Натхо (Йойич, 74), Зделар — Маркович (Лутовац, 73), Рикарду Гомеш (Милованович, 90), Пантич (Холендер, 74).

Ответная игра между командами состоится 12 августа в Белграде. В случае выхода в четвёртый раунд «Сочи» встретится с «Олимпией» из Словении или «Санта-Кларой» из Португалии.

Напомним, что на данной стадии борьбу в Лиге конференций начинает ещё и «Рубин». Казанцам сегодня предстоит выездная встреча с «Ракувом» из Польши, начало — в 22:00 по Москве.