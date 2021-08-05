«Барселона» в официальном Твиттере объявила об уходе нападающего Лионеля Месси. В сообщении каталонцев содержится запись: «Лео Месси не останется в «Барселоне», а также ссылка на официальный сайт клуба. Однако в настоящий момент сайт клуба лежит, вероятно, из-за наплыва посетителей.

Накануне сообщалось, что 34-летний аргентинец подпишет с «Барсой» новый пятилетний контракт и согласится на снижение зарплаты на 50 процентов. Интерес к Месси проявляли «ПСЖ» и «Манчестер Сити», который возглавляет его бывший наставник в «Барсе» Хосеп Гвардьола. Прошлым летом Месси уже был близок к уходу в «Сити», но в итоге остался в «Барсе».

Контракт Месси с «Барселоной» истёк 1 июля, он на данный момент остаётся свободным агентом.

Месси провёл в «Барселоне» всю профессиональную карьеру и установил рекорд по проведённым матчам (778) и забитым мячам (672). С каталонцами он выиграл десять чемпионатов, семь Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В сезоне-2021/22 Месси провёл за «Барселону» 47 матчей, забил 38 голов и сделал 14 передач.