7 сентября в России закрывается трансферное окно. Клубы пока не торопятся делать громкие покупки, но главное большинству удаётся: сохранить костяк. Единственное исключение среди топовых команд – устроивший распродажу «Локомотив». Но на фоне стремительного развала железнодорожников можно упустить то, что дела у их соперников по Суперкубку обстоят немногим лучше.

На первый взгляд, в «Зените» сейчас всё стабильно. Основные игроки остались, пока что удаётся удержать даже Азмуна, на которого облизывается едва ли не пол-Европы. Начал сезон питерский клуб уверенно: с трёх результативных побед подряд. Сперва в Суперкубке был разгромлен «Локомотив» (3:0), затем одержаны две выездные победы над «Химками» (3:1) и «Ростовом» (4:2). Однако благополучие может оказаться лишь видимым. На самом деле «Зенит» стремительно теряет скамейку и никак не усиливается на фоне грядущей игры на три (а с учётом сборной – четыре) фронта.

Летом «Зенит» покинули вратарь сборной России Андрей Лунёв, прибавивший в сочинской аренде защитник Данила Прохин, ветеран Юрий Жирков, форвард ближайшего резерва Себастьян Дриусси. В подвисшем состоянии Сердар Азмун. Малком находится в сборной Бразилии на Олимпиаде, и неизвестно, в каком физическом состоянии он вернётся. Плюс Артём Дзюба неудачно проводит старт сезона, а Магомед Оздоев сломался в первом туре.

Усилений же клуб не провёл пока ни одного, только полноценно выкупил у «Ростова» контракт Дмитрия Чистякова. В ближайшее время команду должен пополнить ещё резервный вратарь сборной Белоруссии Павел Павлюченко, но это явно инвестиция в будущее (не исключено, что после трансфера он сразу же отправится в аренду).

В прессе постоянно всплывают громкие фамилии, последняя из которых – лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес из «Эвертона». Но пока что дальше «всплывания в прессе» дело не движется. А ведь уже совсем скоро у питерцев начинается непростой отрезок: им предстоят игры с «Краснодаром», «Локомотивом» а после небольшой «разрядки» в виде «Уфы» предстоит матч с ЦСКА, а там уже наступит сентябрь с матчами сборных. В частности, Россию ждёт важнейшая игра отбора ЧМ-2022 против Хорватии, и очевидно, что в составе национальной команды выйдет несколько зенитовцев.

А уже после сборников стартует Лига чемпионов. И на данный момент готовых к основе игроков у «Зенита» набирается всего 16 человек: Кержаков, Караваев, Сутормин, Чистяков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас, Круговой, Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой, Малком, Ерохин, Азмун, Дзюба. Негусто, особенно если вспомнить ситуацию с Азмуном.

И всё это должно беспокоить в первую очередь Сергея Семака. Третий подряд провал в Лиге чемпионов ему не простят. Недаром в прессе ещё в июне всплыла информация об интересе «Зенита» к тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу. В некоторых клубах, конечно, практикуют систему «не купить неугодному тренеру игроков, а когда он начнёт проваливаться, уволить». Но это явно не уровень «Зенита», боссы которого могут расстаться с Семаком цивилизованно, без типичных спартаковских козней. И на этом фоне инертность «Зенита» на трансферном рынке пугает.

Одной из причин такой ситуации могут стать апрельские события. Спортивный директор Хавьер Рибалта, ставший одним из творцов трёх чемпионств «Зенита» подряд, покинул клуб, не доработав до конца контракта пару месяцев. На его замену рассматривался Андрей Аршавин, но в результате должность спортдира осталась вакантной. То есть по большому счёту у «Зенита» нет главного регулировщика трансферных переговоров. Чтобы вы понимали роль Рибалты: при нём в «Зенит» пришли Вилмар Барриос, Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Вендел, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой. Десять из шестнадцати игроков основы! Практически целый состав! Возникает резонный вопрос: у «Зенита» было полно времени после ухода Рибалты в начале апреля, чтобы найти ему замену. Почему замена так и не была найдена?

До закрытия трансферного окна у «Зенита» остался месяц. Но спешить нужно уже сейчас. Важные матчи на носу, а новичкам ещё нужно время на адаптацию.