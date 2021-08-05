«Барселона» на официальном сайте разъяснила причины ухода Лионеля Месси из клуба. По словам клуба, сам 34-летний аргентинец был готов заключить новый контракт, но не смог его подписать из-за ограничений, наложенных руководством испанской Ла Лиги.

Текст заявления «Барсы» следующий:

«Несмотря на то, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и выразили явное намерение подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий (регламент испанской Ла лиги). В результате этой ситуации Месси сможет остаться в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. «Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни».

Контракт Месси с «Барселоной» истёк 1 июля, он на данный момент остаётся свободным агентом.

Месси провёл в «Барселоне» всю профессиональную карьеру и установил рекорд по проведённым матчам (778) и забитым мячам (672). С каталонцами он выиграл десять чемпионатов, семь Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В сезоне-2021/22 Месси провёл за «Барселону» 47 матчей, забил 38 голов и сделал 14 передач.