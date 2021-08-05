Защитник ЦСКА Марио Фернандес не намерен продолжать выступления за сборную России, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин обратился к 31-летнему игроку по поводу его дальнейшей международной карьеры.

«Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», — пояснил источник.

Марио Фернандес провёл один товарищеский матч за сборную Бразилии, но в 2016 году сменил гражданство и с 2017-го вызывается в национальную команду России. Защитник принял участие в ЧМ-2018, где Россия дошла до четвертьфинала, и Евро-2020, где команда не вышла из группы. Всего в сборной он провёл 32 матча и забил 5 мячей.

Карпин возглавил сборную России в июле после отставки Станислава Черчесова. Первые матчи под его руководством россияне проведут в сентябре в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).