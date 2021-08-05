В польском городе Бельско-Бяла стартовал первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций между местным «Ракувом» и казанским «Рубином». Встречу судит португалец Жоау Пинейру.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Полетанович, Папаниколау, Кун, Цебула, Гутковскис, Иви.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Бегич, Зуев, Евтич, Абильдгор, Шатов, Хашабанович, Деспотович, Кварацхелия.

Отметим, что в заявке «Рубина» отсутствует полузащитник сборной России Денис Макаров. Ранее СМИ сообщали, что 23-летний хавбек перейдёт в «Динамо».

В другой сегодняшней игре 3-го отборочного раунда «Сочи» сыграл дома вничью с «Партизаном» — 1:1. Ответные игры в обоих противостояниях состоятся 12 августа.