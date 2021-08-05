Стала известна музыка, которую будет использовать для своих программ фигуристка Елизавета Туктамышева в сезоне-2021/22. Короткую программу 24-летняя спортсменка будет катать под танго Oblivion в исполнении японской певицы Мисии.

Хореографом короткой программы станет Илья Авербух.

В произвольной программе Туктамышева будет кататься под соединение двух музыкальных фрагментов: композицию Arabia в исполнении ливанской скрипачки Ханин Эль-Алам и My Love Music в исполнении россиянина Артёма Узунова.

Произвольную программу Туктамышевой поставит Никита Михайлов.

В сезоне-2020/21 Туктамышева выступала в короткой программе под Lovely Билли Айлиш и Халида и музыку из балета Арама Хачатуряна «Спартак». В произвольной программе она ыбрала «Хроники заводной птицы» Бхимы Юнусова.

Туктамышева — чемпионка мира, Европы и победительница финала «Гран-при» 2015 года. В сезоне-2020/21 она стала серебряным призёром чемпионата мира, выиграла московский этап «Гран-при», а также победила на командном ЧМ в составе сборной России. На чемпионате России она заняла седьмое место, а в финале Кубка страны — четвёртое.