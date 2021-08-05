Говорят, одно спортивное СМИ так долго кричало: «Месси уходит!», что когда Месси действительно ушёл, ему никто не поверил. Как бы то ни было, факт остаётся фактом: 5 августа все дела токийской Олимпиады ушли на второй план, ведь инфобомба взорвалась в столице Каталонии. Лионель Месси покидает «Барселону» после 21 года в клубе. «Барса» на официальном сайте пояснила, что стороны были готовы заключить новое соглашение, но это оказалось невозможным «из-за финансовых и структурных препятствий», под которыми подразумевался регламент Ла лиги.

Стоит ли объяснять, каким лакомым кусочком сейчас становится аргентинец для грандов футбола?

И стоит ли объяснять, что лишь единицы могут себе позволить шестикратного обладателя «Золотого мяча»? При этом очевидно, что, например, в «Реал» Месси не перейдёт никогда. Да, были случаи таких трансферов, но здесь явно не тот случай. А мадридцы уже не так всемогущи, как в эпоху галактикос, когда могли заграбастать себе даже капитана «Барселоны» (Луиша Фигу). Из всех потенциальных трансферов аргентинца реальными представляются лишь пять.

«Манчестер Сити» (вероятность перехода – 45%)

Пока этот вариант выглядит наиболее очевидным. «Горожане» продолжают доминировать в английском футболе, не так сильно пострадали финансово от пандемии, а значит точно смогут себе позволить дорогостоящий актив. Главное, что клубу ещё есть куда расти. Лига чемпионов остаётся непокорённой высотой, и неожиданное поражение от «Челси» в финале этого года наверняка лишь раззадорило шейхов.

А главный козырь в пользу этого перехода – «Манчестер Сити» возглавляет Хосеп Гвардиола, старый знакомый Лионеля, при котором аргентинец окончательно стал безусловным лидером «Барселоны». Последние годы на фоне тренерского кризиса в «Барсе» регулярно всплывали разговоры о возвращении в клуб Гвардиолы, но в итоге всё может случиться ровным счётом наоборот: это «Барселона», а точнее, её главный символ, перейдёт к Гвардиоле.

Прошлым летом Месси уже чуть не стал игроком «Сити», тогда этот трансфер подавали как уже свершившийся факт. Но в результате сделка не состоялась. Любители конспирологии даже списали это на нежелание воспитанника «Барселоны» Гвардиолы ослаблять родной клуб. Но сейчас Месси ушёл сам, а значит моральных терзаний Пеп точно может не испытывать.

«ПСЖ» (вероятность перехода – 25%)

Вторым при перечислении возможных вариантов для Месси всегда всплывает «ПСЖ». «Парижские» шейхи так же, как и «манчестерские», давно хотят взять Лигу чемпионов. На внутренней арене «ПСЖ» уже стало настолько скучно, что клуб стал периодически упускать чемпионский титул, обладая составом, раза в два дороже, чем у любого конкурента. Но взять главный трофей парижанам не смогли помочь ни Ибрагимович, ни Кавани, ни Неймар с Мбаппе. Последние двое уже четыре года в клубе, и все четыре года ходят разговоры об их скором уходе.

Трансфер Месси смог бы окончательно укомплектовать безумную линию атаки «ПСЖ». Тем более, что его старый друг Неймар уже давно уговаривает бывшего партнёра по «Барсе» воссоединиться и зажечь как в старые добрые сине-гранатовые времена. Месси сейчас 34 года, и «ПСЖ» для него отличный вариант, чтобы остаться в элите ещё на пару лет и при этом проводить матчи в щадящем режиме. Это в АПЛ напряженными являются едва ли не все 38 игр сезона, а во французской лиге 1 «ПСЖ» периодически может давать лидерам отдых на не самых серьёзных соперниках.

«Челси» (вероятность перехода – 15%)

Новоявленный победитель Лиги чемпионов не первый год ищет себе усиление в атаку. В прессе периодически всплывают слухи об Эрлине Холанне из дортмундской «Боруссии». Хотя с норвежцем ситуация практически цитирует «Формулу любви»: а кто ж его не хочет? Недавно лондонцам стали приписывать интерес к Ромелу Лукаку из «Интера». Бельгийцу в своё время не дали проявить себя в Лондоне, постоянно сдавая в аренды, сейчас у него появился второй шанс. Кстати, «Интер» в случае ухода Лукаку одним из вариантов замены видит Сердара Азмуна из «Зенита».

Но внезапно на горизонте всплыла более крупная (да ещё и бесплатная) рыба. Сейчас у Романа Абрамовича нет таких финансовых возможностей, как 15 лет назад, до прихода в футбол шейхов. Но судя по всему, провернуть трюк с Месси он всё ещё способен. Другое дело, захочет ли сам Лионель переезжать в Лондон, когда совсем рядом маячит Манчестер и сверкает знакомой лысиной Гвардиола?

MLS (вероятность перехода – 10%)

Одним из вариантов нового контракта Месси с «Барселоной» называлось длительное десятилетнее соглашение. По нему аргентинец провёл бы несколько сезонов в каталонском клубе, после чего уехал бы в североамериканскую MLS и, наконец, вернулся в «Барсу» уже в новом статусе на одну из руководящих должностей. Это соглашение не было подписано, однако исключать переход Месси в один из клубов MLS всё же не стоит. Наиболее перспективным вариантом можно назвать модный клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Кстати, именно ради Бекхэма в Североамериканской лиге появилось правило, которое позволит представителю MLS заключить Месси. Клубы MLS могут подписать выше потолка зарплат не одного, а двух футболистов. Правило так и назвали «правило Бекхэма», ведь оно появилось после перехода англичанина в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Раньше немолодые игроки ехали доигрывать на Ближний Восток, потом была короткая мода на Китай, сейчас новую силу набирает MLS. Футбол в США на подъёме: женская сборная в последние годы привлекла к себе немало внимания (в том числе выпадами против Дональда Трампа), а мужчины постепенно наводняют ведущие европейские клубы, включая, кстати, всё ту же «Барселону». анРаньА в августе американцы, выставив резервный состав, без европейских легионеров, выиграли Золотой Кубок КОНКАКАФ, одолев в финале звёздную Мексику.

Впрочем, пока что говорить всерьёз об отъезде Месси в США рано: форвард явно не сказал последнего слова в Европе.

«Барселона» (вероятность остаться ~ 5%)

Самым неожиданным, но пока что всё ещё реальным вариантом остаётся подписание Месси нового контракта с «Барсой». Не стоит исключать заявление об уходе трюком каталонского клуба против Ла лиги. Уход Месси будет означать уход главной звезды всего чемпионата Испании. Звезды, затмевающей всех остальных топовых игроков лиги вместе взятых. А это неизбежно скажется на рекламных и телевизионных контрактах. Какова вероятность, что это ход для привлечения внимания?

Остальные клубы (вероятность – менее 1%)

Пандемия больно ударила по кошелькам многих клубов, включая и «Барселону». Ещё пару лет назад можно было бы рассуждать о возможности объединения в «Ювентусе» Месси и Роналду, но сейчас туринцы скорее думают о продаже португальца, нежели о подписании ещё одной большой статьи расходов. «Ливерпуль» явно не настроен на такие сделки, «Бавария» стабильно живёт по средствам. В условную «Бока Хуниорс» или «Ньюэллз Олд Бойз» Месси поедет доигрывать ещё нескоро, Китай уже давно перестал быть привлекательным для путешественников. «Интер» и «Милан» не могут себе позволить звезду такого масштаба, а в «Реал» или «Атлетико» Месси сам не пойдёт.