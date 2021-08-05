СКА уступил «Автомобилисту» в матче товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open. Основное время и овертайм закончились со счётом 3:3, в серии буллитов екатеринбуржцы были точнее.

В первом периоде счёт не был открыт — 0:0.

На первой минуте второго периода Йоонас Кемппайнен в меньшинстве забросил первую шайбу армейцев. Всего через 14 секунд Ефим Гуркин реализовал большинство, сравняв счёт. А на 24-й минуте Райан Спунер вывел уральцев вперед, также при игре в большинстве. На 36-й минуте Игорь Ожиганов снова сделал счёт равным, а на 39-й Антон Бурдасов с передачи Ожиганова и Кирилла Марченко в большинстве вывел вперёд уже СКА.

«Автомобилист» ответил шайбой Степана Хрипунова на 55-й минуте.

В серии буллитов у екатеринбургской команды забили Сергей Шумаков и Григорий Белоусов, а Райан Спунер не смог переиграть Ларса Юханссона. У СКА отличился только Марченко, а Иван Морозов и Мальте Стремвалл свои попытки не реализовали.

Накануне СКА стартовал на турнире с сухой победы над хозяевами — «Сочи» — со счётом 3:0. 7 августа армейцы встретятся с «Трактором», а 8 августа — с «Авангардом».