Пресс-служба «Зенита» в шутку предложила капитану сборной Аргентины Лионелю Месси рассмотреть вариант с переходом в российский клуб. Сегодня было объявлено, что 34-летний аргентинец уходит из «Барселоны», за которую выступал с 2000 года.

Англоязычный аккаунт «Зенита» в Твиттере ретвитнул сообщение «Барсы» и написал «Санкт-Петербург лучше Парижа и Манчестера. К твоему сведению, Лео».

Контракт Месси с «Барселоной» истёк 1 июля, он на данный момент остаётся свободным агентом.

Месси провёл в «Барселоне» всю профессиональную карьеру и установил рекорд по проведённым матчам (778) и забитым мячам (672). С каталонцами он выиграл десять чемпионатов, семь Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В сезоне-2021/22 Месси провёл за «Барселону» 47 матчей, забил 38 голов и сделал 14 передач.