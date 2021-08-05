Стала известна музыка, которую канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд будут использовать в олимпийском сезоне. Рэдфорд в Инстаграме сообщил, что пара будет кататься под «Promenade d’Antan», которую написал он сам.

«Это первая песня с альбома, над которым я работаю последний год с моим другом и продюсером Игорем Врабацоем. Надеюсь, она заставит вас чувствовать то же, что чувствуем мы с Ванессой», — написал Рэдфорд, уточнив, что релиз полного альбома будет в сентябре.

Ванесса Джеймс — чемпионка Европы-2019 и бронзовый призёр ЧМ-2018 в паре с французом Морганом Сипре. Рэдфорд — олимпийский чемпион-2018 в командном турнире в паре с Меган Дюамель.

Джеймс и Рэдфорд встали в пару этой весной.