Начало второго тайма первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций между польским «Ракувом» и российским «Рубином» было задержано. Причиной стало то, что несколько футболистов вышли на поле в футболках с нарисованными фломастером номерами. Во время первого тайма с формы игроков стали отклеиваться фамилии и игровые номера. Арбитр Жоау Пинейру запретил игрокам появляться в таком виде и заставил футболистов переодеться.

В пресс-службе не смогли дать внятных объяснений этой проблемы, предположив, что причиной может быть некачественная работа специалистов, которые занимаются наклеиванием номеров.

Журналист Владислав Зимагулов в своём телеграм-канале выразил предположение, что причиной стали проблемы со специальным прессом.

«Нанесение на форму «Рубин» делает через сотрудников официального магазина клуба, где есть специальный термопресс, — написал Зимагулов. — Нанесение на новую форму сделали накануне вылета в Польшу в Казани. То есть эта та же технология, что была раньше много лет. Дело не в новой форме, это просто несчастный случай.

Есть претензии к тем к людям, которые не совсем качественно сделали это нанесение с помощью пресса. Не знаю технологию: но, может быть, мало держали этот самый пресс под давлением. А узнать, как хорошо держатся буквы и номера, визуально невозможно, лишь в плохих погодных условиях. И в клубе не предполагали, что форма вот так расклеится из-за обычного дождя».

В матче «Ракув» — «Рубин» заканчивается второй тайм. Счёт не открыт — 0:0.