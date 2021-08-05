Лионель Месси ушёл из «Барселоны». Мария Ласицкене вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в высоту. Анжелика Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом. Боксёры и борцы принесли новые медали сборной России. Волейболисты обыграли Бразилию и пробились в финал. «Сочи» и «Рубин» провели матчи Лиги конференций. Марио Фернандес ушёл из сборной России. Самые интересные новости спорта 5 августа – в дайджесте Nevasport.

Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту на Олимпиаде. Она взяла 1,95 м с третьей попытки

Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене вышла в финал соревнований на Летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменке удалось пройти в финал с результатом 1 м 95 см (необходимый норматив), эту высоту она взяла с третьей попытки.

Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады, обыграв Бразилию

Мужская сборная России по волейболу одолела команду Бразилии и прошла в финал Летних Олимпийских игр в Токио 2020. Игра прошла на стадионе «Ариакэ Арена», заняла четыре партии и завершилась со счётом 3:1 в пользу российских волейболистов.

Первую партию россияне проиграли со счётом 18:25, затем выиграли три партии подряд — 25:21, 26:24, 25:23.

Россиянин Бакши завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио в боксе

Российский боксер Глеб Бакши уступил в полуфинальном поединке представителю Бразилии Эберту Соузе и завершил выступления на Летних Олимпийских играх в Токио с бронзовой медалью.

Российский боксер Батыргазиев выиграл золото ОИ в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весе до 57 килограммов, завоевал золото Олимпийских игр в Токио. В финале турнира россиянин одолел американского спортсмена Дюка Рэгана.

Российские ватерполистки не смогли пробиться в финал ОИ в Токио

Российские ватерполистки не смогли одолеть фавориток соревнований сборную США в полуфинале турнира по водному полу на Олимпийских играх в Токио. Россиянки уступили соперницам со счетом 11:15. Теперь спортсменки поборются за бронзовую медаль Олимпиады.

Российского ходока Василия Мизинова дисквалифицировали по ходу соревнований на ОИ в Токио

Российский ходок Василий Мизинов был дисквалифицирован по ходу соревнований на Играх в Токио. Спортсмен выступает в финале ходьбы на дистанции 20 км. Как стало известно, Мизинов был наказан судьями дважды за фазу полета. Сначала он получил штраф в две минуты, затем был отстранен от соревнований. По мнению судей, россиянин перешел с ходьбы на бег.

Российский борец Завур Угуев завоевал золото Олимпийских игр в Токио

Российский борец Завур Угуев, выступающий в категории до 57 кг, завоевал золотую медаль турнира по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио. В финальном поединке россиянин одолел представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

Российский борец Найфонов выиграл бронзу Олимпиады в Токио

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал обладателем бронзовой медали Летних Олимпийских игр в Токио-2020, выиграв схватку за награду у представителя Узбекистана Джавраила Шапиева.

Сидорова выиграла серебро Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова выиграла серебряную медаль Летних Олимпийских игр в Токио. На соревнованиях в Токио Анжелика Сидорова взяла первые три отметки с первой попытки — 4,50 м, 4,70 м, 4,80 м, однако затем последовали две неудачные попытки на высоте 4,90 м. Сидорова перенесла третью попытку на высоту 4,95 м, однако в ней не смогла долететь до планки и осталась с серебряной медалью.

Вратарь Павлюченко перейдет в «Зенит». Игрок уже прибыл в команду для медосмотра

Петербургский «Зенит» в ближайшее время подпишет контракт с белорусским голкипером Павлом Павлюченко. анее Павлюченко выступал за белорусский «Рух» из Бреста, а также за брестское «Динамо». В 2020-м году «Рух» стал 8-м в своем дебютном сезоне в Высшей лиге Белоруссии.

Россия обошла Великобританию и вернулась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020

Завершается очередной соревновательный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. По его итогам сборная США сократила отставание от Китая в медальном зачёте. На данный момент у азиатской команды 34 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых наград. Американцы имеют в активе 29 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых медалей. Сборная России вернулась на пятое место в медальном зачёте, обогнав Великобританию. У россиян 16 золотых, 22 серебряных, 20 бронзовых наград, британцы отстают по серебру и бронзе (16-18-17).

Карякин проиграл поляку Дуде в финале Кубка мира по шахматам, у Карлсена бронза

Россиянин Сергей Карякин не смог выиграть Кубок мира по шахматам, завершившийся сегодня в Сочи. В финальном матче бывший претендент на шахматную корону проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде. В первой партии соперники сыграли вничью, а сегодня Дуда победил. Итоговый счёт — 1,5-0,5.

«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в первом матче отбора Лиги конференций

«Сочи» и «Партизан» сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций – 1:1. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт», судил её молдавский арбитр Димитру Мунтян.

«Барселона» объявила об уходе Месси

«Барселона» в официальном Твиттере объявила об уходе нападающего Лионеля Месси. Контракт Месси с «Барселоной» истёк 1 июля, он на данный момент остаётся свободным агентом.

Марио Фернандес отказался выступать за сборную России по футболу

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не намерен продолжать выступления за сборную России. Отмечается, что новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин обратился к 31-летнему игроку по поводу его дальнейшей международной карьеры.

СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» на турнире в Сочи

СКА уступил «Автомобилисту» в матче товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open. Основное время и овертайм закончились со счётом 3:3, в серии буллитов екатеринбуржцы были точнее.

«Рубин» сыграл вничью с «Ракувом» в первом матче Лиги конференций

Польский «Ракув» и российский «Рубин» сыграли вничью в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций — 0:0. Встреча прошла в польском городе Бельско-Бяла, судил её португалец Жоау Пинейру.