Игроки "Рубина" в матче с "Ракувом". Скриншот трансляции

Игроки "Рубина" в матче с "Ракувом". Скриншот трансляции

Польский «Ракув» и российский «Рубин» сыграли вничью в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций — 0:0. Встреча прошла в польском городе Бельско-Бяла, судил её португалец Жоау Пинейру.

Из-за проблем с экипировкой «Рубин» вышел на второй тайм в футболках с нарисованными фломастером номерами. Уже в первой половине встречи два футболиста казанцев были заменены из-за травм.

Команды играли в следующих составах:

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 67), Полетанович, Папаниколау (Щегаловски, 77), Кун, Цебула (Мусёлик, 82), Гутковскис (Гедеш, 67), Иви.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Бегич, Зуев (Игнатьев, 18), Евтич (Мусаев, 84), Абильдгор, Шатов (Костюков, 29), Хашабанович, Деспотович, Кварацхелия (Бакаев, 84).

В другой сегодняшней игре 3-го отборочного раунда «Сочи» сыграл дома вничью с «Партизаном» — 1:1. Ответные игры в обоих противостояниях состоятся 12 августа.