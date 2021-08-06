Волейболистка женской сборной Бразилии, олимпийская чемпионка 2012 года Тандара Алвес Кайшета отстранена от участия в Летних Олимпийских играх — 2020 в Токио из-за допинг-пробы.

Как сообщает DF Soberano со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии, допинг-проба, взятая у спортсменки 7 июля, дала положительный результат на запрещенное вещество. В то время сборная Бразилии по футболу тренировалась в Сакуареме, готовясь к выступлению на Олимпиаде.

В среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу выбила из олимпийского турнира сборную России. Матч в 1/4 финала завершился со счетом 3:1 в пользу бразильянок. Тандара Алвес Кайшета принимала участие в той встрече и сумела набрать 6 очков.

По правилам WADA, команду полностью дисквалифицируют с турнира, если допинг найден минимум у двух игроков.