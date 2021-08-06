Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева проиграла выборы на пост председателя комиссии спортсменов МОК.

Об этом сообщила сама спортсменка в своем «Инстаграме».

«Трагедии нет. Всё в порядке. Значит, еще не время. P.S. Это о выборах председателя в комиссию спортсменов МОК, которые состоялись сегодня. Работаем дальше», — сообщила Исинбаева. Победу на выборах одержала экс-спортсменка из Финляндии, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею Эмма Терхо.

Напомним, Елена Исинбаева окончательно завершила карьеру еще в 2016 году. Сейчас на летних Олимпийских играх в Токио она работает в качестве комментатора соревнований по легкой атлетике.