Российская легкоатлетка, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова высказалась о завоевании серебряной медали на Летних Олимпийских играх в Токио.

В своем «Инстаграме» спортсменка отметила, что испытывает разнообразные чувства.

«Это я, балансирую где-то между истерикой и серебряной медалью Олимпийских игр», — написала Сидорова, добавив, что ей написало огромное количество человек со словами поддержки, и она даже за неделю не сможет всем ответить.

«Такое огромное количество поддержки и привело меня туда, где я есть, люблю безмерно. Остальное завтра», — добавила Сидорова.

Напомним, Анжелика Сидорова взяла на Олимпийских играх 2020 высоту 4,85 м, а обладательница золотой награды из США Кэти Нажиотт — высоту 4,90 м.