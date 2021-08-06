Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль Летних Олимпийских игр в Токио в соревнованиях у женщин в весовой категории до 75 килограммов.

Соревнования проходят в Токио на арене «Кокугикан».

В пполуфинальном поединке Магомедалиева встречалась с представительницей Китая Ли Цянь. Китаянка сумела выиграть каждый из трех раундов боя и выйти в финал, а российская спортсменка осталась за бортом турнира, но гарантировала себе бронзовую медаль — в олимпийском боксерском турнире третье место не разыгрывается.

В другом полуфинале боксерского турнира до 75 кг среди женщин победу одержала британка Лорен Прайс, она победила Наухку Фонтейн из Нидерландов со счетом 3:2. Финальный бой Ли Цянь и Лорен Прайс состоится в воскресенье, 8 августа.