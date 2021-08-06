Врач хоккейного клуба «Динамо» Илья Темерев предположил, что остановка сердца датского футболиста Кристиана Эриксена могла произойти вследствие перенесенного коронавируса.

В интервью пресс-службе «Динамо» Темерев отметил, что много читал о ситуации в СМИ, и единственное, что известно — футболисту поставили диагноз миокардит.

«Воспаление сердечной мышцы может быть как бактериальной природы, так и вирусной. Перенесенный коронавирус тоже на этом сказывается. Возможно, что из-за этого такая ситуация произошла», — отметил врач, добавив, что всем спортсменам рекомендовано после перенесенных заболеваний проверять сердечно-сосудистую систему, чтоб не было скрытых воспалений.

Также Темерев отметил, что в России проводится углубленное медицинское обследование спортсменов, которое выявляет патологии.

«В ситуации с Эриксеном хотел бы отметить действия врачей команды и всего медицинского штаба, которые дежурили в этот момент на поле, как они максимально профессионально сделали свою работу и смогли избежать страшных последствий — это вызывает гордость за своих коллег», — заявил врач.