Аргентинский нападающий Лионель Месси сам оказался не готов к своему уходу из «Барселоны».

Как сообщает портал Diario Sport, Месси был шокирован тем, как сложилась ситуация с его контрактом. В пятницу он планировал вернуться к тренировкам с командой, перед этим поставив подпись под контрактом.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта извинился перед отцом Ле за то, что клуб не может зарегистрировать Месси исходя из правила Ла Лиги по потолку зарплат. Месси был готов снизить зарплату еще сильнее, чтобы остаться в «Барселоне», однако позднее в руководстве сообщили, что даже в таком случае нельзя обойти правила.

До этого момента Лионель Месси даже не вел переговоры с другими клубами, поскольку планировал продлить контракт с «Барселоной».