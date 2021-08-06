Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, проиграв финальный бой в турнире среди мужчин до 91 килограмма.

Соперником Гаджимагомедова был кубинский боксер Хулио ла Крус, олимпийский чемпион по боксу 2016 года. Россиянин уступил представителю Кубы по очкам 0:5.

Бронзовыми призерами Олимпиады в этой весовой категории ранее стали новозеландский боксер Дэвид Ньика и представитель Бразилии Абнер Тейшейра.

Серебро Гадждимагомедова стало 60-й медалью для сборной России на этих Олимпийских играх. Еще вчера российская команда превзошла собственный результат в Рио-де-Жанейро, тогда россияне завоевали в общей сложности 55 медалей. На Олимпиаде осталось еще три соревновательных дня.