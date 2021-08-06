Экс-капитан «Барселоны» и сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль отреагировал на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

Вчера, 5 августа, стало известно, что «сине-гранатовые» не смогли подписать с Лео Месси новый контракт из-за правил Ла Лиги по потолку зарплат.

В своем «Инстаграме» Пуйоль выложил два поста. Первое фото — с собой в форме «Барселоны», под которым защитник написал «Тяжелый день, но вперед, «Барса»!».

Во втором посте Пуйоль выложил совместное фото с Месси. «Большое спасибо за все, Лео, мы никогда не сможем отблагодарить тебя за все, что ты нам дал, желаю вам всего наилучшего», — написал Пуйоль.

Остальные игроки «Барселоны» пока молчат.