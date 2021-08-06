Сегодня, 6 августа, стартует розыгрыш третьего тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

На пятницу запланировано проведение одного матча. На стадионе «Нефтяник» сойдутся «Уфа» и московский «Локомотив», начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

В субботу, 7 августа, пройдут сразу три матча тура: «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Краснодаром», тульский «Арсенал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов», а «Спартак» выступит против новичка сезона — клуба «Нижний Новгород».

В воскресенье также состоятся три матча: «Химки» принимают «Ростов», «Динамо» сыграет в московском дерби против ЦСКА, а «Рубин» в Казани примет «Ахмат». В понедельник, 9 августа, состоится завершающий матч тура — «Сочи» — «Урал».

Полное расписание тура доступно в инфографике Nevasport: