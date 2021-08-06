Российский боксер Муслим Гаджимагомедов высказался о завоевании серебряной медали Летних Олимпийских игр в Токио — 2020.

Слова Гаджимагомедова цитирует портал РИА Новости.

«У меня нет особо желания носить серебряную медаль. Мы ехали за золотом. Мы неплохо провели финальный поединок, но, к сожалению, не получили того, что хотели», — сказал Гаджимагомедов, добавив, что не собирается выкидывать серебро Олимпийских игр.

«Она будет среди серебряных медалей, но не золотых», — сказал Гаджимагомедов о завоёванной медали.

Напомним, в финале олимпийского турнира по боксу среди мужчин в весовой категории до 91 килограмма Муслим Гаджимагомедов проиграл кубинцу Хулио ла Крусу, олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро 2016 года.