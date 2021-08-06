Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возрасте участников и медалистов Летних Олимпийских игр в Токио: в некоторых видах он был очень низким, например, в скейтборде.

Слова Баха цитирует портал РИА Новости. По словам президента МОК, вопросы возраста участников и медалистов Олимпийских игр решают соответствующие федерации.

«Уверен, что изучили эти вопросы и приняли лучшее решение. Необычно видеть 12-13-летних медалистов Олимпиады, но это освежает Олимпиаду по-настоящему», — сказал Бах, добавив, что видеть, как ребята проживают олимпийский опыт является удивительным чувством.

Напомним, олимпийской чемпионкой по скейтборду стала 13-летняя японка, примерно такой же возраст и у призеров Олимпиады.