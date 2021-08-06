Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, когда он планирует вернуться на поле после перенесённого сердечного приступа.

Слова датчанина цитирует портал Corriere dello Sport.

«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке», – заявил Эриксен.

Напомним, инцидент с Кристианом Эриксеном произошёл во время матчей сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы по футболу 2020. Игра проходила в Копенгагене, во время первого тайма Кристиан Эриксен потерял сознание, у него произошла остановка сердца. На стадионе игроку оказали первую помощь, а уже в больнице сделали операцию и имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Футболист продолжает восстанавливаться после случившегося.