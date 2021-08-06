Матч 1\4 финала женского олимпийского волейбольного турнира между сборными России и Бразилии не может быть переигран из-за выявления положительной допинг-пробы у одной из бразильских волейболисток.

Запрещённое вещество было найдено в пробе бразильянки Тандары Алвес Кайшеты, она сдала положительный допинг-тест еще 7 июля в Бразилии, во время подготовки к играм.

Исходя из кодекса Всемирного антидопингового агентства, если более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время проведения спортивного мероприятия, то организатор должен применить к команде санкции — снятие очков, дисквалификация.

В сборной Бразилии — только одна отстранённая спортсменка, поэтому команда продолжит борьбу на турнире. Женская сборная России уже покинула Токио после вылета от бразильянок.