Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не будет подписывать контракт с английским клубом «Манчестер Сити» после ухода из «Барселоны».

Информацию об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным издания, в «Сити» не намерены подписывать контракт с Месси, поскольку у клуба другие планы на летнее трансферное окно.

Ранее стало известно о покупке Джека Грилиша из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро. Клуб также планирует продолжить попытки подписать нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейна.

Напомним, ранее руководство «Барселоны» объявило о том, что не может подписать контракт с Лионелем Месси из-за финансового регламента чемпионата Испании по футболу. За «Барселону» Лео Месси выступал с 2005 года.