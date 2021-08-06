В телеграме появился канал «Аудитор из МГИМО», в котором публикуются переписки бывшего спортивного директора московского «Спартака» Дмитрия Попова и супруги владельца клуба Заремы Салиховой по поводу трансферной политики клуба.

В частности, одним из первых автор канала поднял вопрос трансфера Виктора Мозеса.

«Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещё раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь», — говорится в одном из первых сообщений канала.

Напомним, после увольнения из «Спартака» Дмитрий Попов обещал завести собственный телеграм-канал, в котором хотел рассказать всю правду о том, что происходит в клубе. Свой телеграм-канал есть и у Заремы Салиховой.