Задумывая Олимпийские игры, Пьер де Кубертен изначально закладывал в них смысл дружеского соперничества, уважения к конкурентам и всеобщей любви. Недаром именно он сформулировал основополагающий принцип: «Главное не победа, главное – участие». Но одного барон не учёл: Олимпиада – это спор за победу. А в споре за победу даже у самых близких людей могут случаться размолвки. И если кто-то считает, что олимпийские скандалы – это мода только последних «политизированных» лет, то это, конечно, не так. В начале прошлого века ещё не было допинг-контроля, что не помешало американцу Фреду Лорзе применить «технический допинг». Ещё при жизни Кубертена, во время марафона на Олимпиаде-1904 он умудрился часть дистанции проехать… на автомобиле.

С годами число олимпийских видов росло, политическая напряжённость увеличилась, первые Олимпиады после смерти Кубертена вообще пришлось отменить из-за Второй мировой войны. А когда в спорт пришли большие деньги, скандалы тоже стали большими. Так и Игры в Токио не обходятся без судейских скандалов. Чего только стоит протест боксёра сборной Франции Мурада Алиева, который демонстративно не покидал ринг после присуждения ему поражения в бою с Фрэйзером Кларком.

К сожалению, скандалы не обошли стороной и российскую сборную. К счастью, на этот раз пока всё обходится без положительных допинг-проб. Но болельщикам от этого не очень-то радостно.

Чего только стоит ситуация с Денисом Аблязиным. Само участие гимнаста в Олимпиаде было чудом: он недавно перенёс сложную операцию и выступает с титановыми пластинами в обеих ногах. И в таких условиях он прекрасно исполнил опорный прыжок. И кореец Син Чжи Хван прекрасно исполнил опорный прыжок. Оба получили абсолютно идентичный средний балл – 14,783. Когда в итоговом протоколе Аблязин оказался на втором месте, опешили даже многие эксперты в спортивной гимнастике. Пришлось разбираться в регламенте, чтобы понять, что произошло. Оказалось, всё дело в стоимости одного из прыжков. Это правило в гимнастике настолько редкое, что почти не применяется на практике.

Многих такое решение возмутило, Никита Нагорный призывал отдать два золота, но формально судьи поступили строго в рамках правил. Многие привели в пример нарушение регламента в лёгкой атлетике, когда золото решили отдать сразу двум прыгунам в высоту. На предложение арбитра не устраивать перепрыжку Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии только обнялись и вместе стали праздновать свои победы. Но всё же за лёгкую атлетику и спортивную гимнастику отвечают разные федерации с разным подходом к таким деталям и регламенту. Событие в лёгкой атлетике стало отражением романтичного олимпийского духа. Событие в спортивной гимнастике – суровой правдой многомиллионных соревнований.

Но здесь интересно другое. Аблязин получил за свой второй прыжок 9,200. Кореец – 9,233. При этом многие эксперты подмечали, что свою попытку россиянин исполнил ничем не хуже – ни в акробатке, ни в приземлении. И здесь гораздо уместнее провести параллели с 2002 годом, когда по оценкам в парном катании золото отдали россиянам Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. Канадцы Жами Салле и Давид Пеллетье получили лишь серебро. Однако это решение возмутило канадскую сторону. Пресса набросилась на арбитра Мари-Рен Ле Гунь, которая заявила, что её якобы заставили засудить канадцев. В результате был подан протест, который в случае удовлетворения означал бы лишение Бережной и Сихарулидзе золота. МОК принял соломоново решение: разделил золотые медали между двумя парами и даже устроил повторное награждение. Кстати, китайский дуэт, взявший бронзу, даже отказался на него явиться.

Между прочим, именно этот скандал привёл к существенному пересмотру судейства в фигурном катании и изменению системы оценок.

И в этой связи возникает вопрос: а куда смотрит Федерация спортивной гимнастики России? Почему всё возмущение осталось только «на внутреннего пользователя»? И то больше претензий было не к оценкам, а к излишнему формализму, не позволившему вручить две медали одновременно. Почему не был поднят шум по поводу судейства в опорном прыжке?

О том, что происходит с российской лёгкой атлетикой, лишний раз, пожалуй, говорить не стоит. Ситуация дошла до того, что в Токио Россия смогла привезти всего лишь десять легкоатлетов без права замены. И даже с ними всё не слава богу. Сперва Дарья Клишина получила травму в прыжках в длину и даже не прошла квалификацию. Затем оказалось, что одна из наших медальных надежд Сергей Шубенков приехал на Игры с повреждением и вообще не вышел на старт (а заменить его было нельзя). А ещё два спортсмена оказались в центре скандалов.

Десятиборец Илья Шкуренёв во время исполнения прыжков в высоту взял планку на 2,02. Судья поднял белый флаг, но после этого планка упала, и он изменил своё решение, подняв красный. По словам спортсмена, он даже не знал, что по новым правилам арбитр может менять своё решение. Шкуренёв даже углядел в глазах судьи ненависть по отношению к нему: «Не скажу, что он был груб со мной, но какая-то ненависть в его глазах ко мне читалась».

В этом случае Россия всё же подала протест, но он был отклонён. Шкуренёв в общем зачёте занял восьмое место, и прыжок несильно бы помог ему. А представляете, если бы не восьмое, а четвёртое?

Спортивная ходьба – очень странная дисциплина. В других легкоатлетических соревнованиях спортсмены имеют право выкладываться по полной, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу. Нужно бежать – беги изо всех сил. Бежать далеко – беги так, чтобы сил хватило. Прыгать в высоту – прыгай как можно выше (недаром техника прыжка с годами менялась, пока спортсмены не пришли к методике прыжков спиной вперёд). Метать снаряд – метай как можно сильнее, главное – за сектор не заступай.

А вот ходьба изначально подразумевает искусственное ограничение. Спортсмену нужно преодолеть большую дистанцию, но ни в коем случае нельзя бежать. Как минимум одна нога должна всегда касаться земли, а при выносе ноги вперёд она не должна быть согнута в колене.

И из-за этих странных правил судейство в спортивной ходьбе тоже бывает ну очень уж странное. По ходу соревнований арбитры могут заметить нарушение техники ходьбы и выдать спортсмену предупреждение. А могут и не заметить. А могут заметить уже после финиша. При этом фактически нарушений по ходу дистанции бывает существенно больше, чем выносится предупреждений.

Когда вскрылись махинации мордовского тренера Виктора Чёгина, почти все ученики которого попадались на допинге, казалось, что российской спортивной ходьбе пришёл конец. Но магнитогорец Василий Мизинов, несмотря на своё происхождение выбравший атлетику вместо хоккея, был иного мнения. В 2017 году он завоевал бронзу чемпионата Европы, а в 2019-м – серебро чемпионата мира. И на Олимпиаду он ехал как один из претендентов на медаль на 20-километровой дистанции.

За весь «заход» с дистанции судьи сняли только двоих: гватемальца Хосе Алехандро Баррондо (который на своем единственном чемпионате мира стал 40-м и попал на Олимпиаду только благодаря квотам)… и россиянина Василия Мизинова. За четыре нарушения.

В отличие от ситуации со Шкуренёвым, попыток оспорить дисквалификацию не было. Нарушил – значит нарушил. В этой связи забавно выглядит скриншот, опубликованный комментатором Дмитрием Губерниевым. На нём видно, что почти все легкоатлеты отрывают обе ноги от земли. Кроме Мизинова.

Конечно, этот скриншот ни о чём не говорит, и, возможно, судьи в этой ситуации предупредили всех, а Мизинова наказали на других отрезках. Но всё равно выглядит очень обидно.

Можно было бы сказать, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики и так сейчас на плохом счету, что на нас и так косо смотрят, чтобы мы ещё апелляции подавали. Но ведь это не помешало нашей стороне оспорить отстранение Шкуренёва.

Впрочем, в случае с Мизиновым можно было бы добиться разве что морального удовлетворения – ведь он уже сошёл с дистанции после дисквалификации.

А совсем свежий скандал всплыл там, где его вообще не ждали: в волейболе. И, что ещё любопытнее, скандал допинговый. И, что совсем любопытно, допинговый скандал не в российской сборной (хотя в волейболе к нашей стране никогда не было претензий).

Российские волейболистки в четвёртый раз подряд проиграли на Олимпиаде в четвертьфинале. На этот раз их остановила сборная Бразилии. А уже после игры у бразильской диагональной Тандары Кайшеты был обнаружен допинг.

Правда, речь идёт о допинг-пробе, которая была взята ещё до старта Олимпиады, 7 июля во время сборов. Результаты проверки стали известны сейчас, и Кайшета была исключена из состава команды.

Что же будет дальше? Можно вспомнить, например, случай 2017 года, когда Усэйн Болт лишился своего девятого золота Олимпийских игр из-за партнёра по команде. Неста Картер после перепроверки был уличён в применении допинга, и вся сборная Ямайки лишилась золота Игр-2008 в эстафете 4×100 м. И Болт не по своей вине превратился из девятикратного олимпийского чемпиона в восьмикратного.

Однако случай с игровыми видами спорта более сложный. Прецедентов снятия целой команды из-за допинга было крайне мало. На Олимпиаде – вообще один случай, когда аннулировали результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Сочи – но ситуация с допинг-гейтом особая, и в нарушении правил там обвинялась целая группа хоккеисток. Да медали нам никакие в женском хоккее не светили, так что и шума поднято не было.

По правилам МОК может снять всю сборную Бразилии, если допинг обнаружат у двух и более волейболисток. И Россия (или соперники Бразилии по полуфиналу сборная Южной Кореи) может потребовать тщательную проверку всей команды на предмет нарушений. Но попыток сделать это не было предпринято.

В результате остаётся лишь потрясать кулаками в бессильной злобе. Ну и морально удовлетвориться тем, что допинговые скандалы в Токио не связаны с Россией.