Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новости о том, что Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной».

Слова Селюка цитирует портал Sport24.

«Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги. На чем основаны мои предложения? Месси — лучший игрок в истории», — отметил Селюк, добавив, что ему посчастливилось видеть всю карьеру аргентинца в «Барселоне».

««Барселона» — это Месси, а Месси — это «Барселона». Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел. Тем более ему уже 34 года. Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в «Ювентус», — сказал Селюк, добавив, что неправильно было бы всю жизнь провести в «Барселоне» и напоследок уйти в коммерческий клуб по типу «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

«Вы представляете, как грустно будет Ла Лиге, если Месси уйдет. Рамос и Роналду уже ушли, а тут ещё и Лео. Невообразимо», — подчеркнул Селюк.