Российская гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию в индивидуальном многоборье на Летних Олимпийских играх в Токио.

За выступление в четырех упражнениях Дина набрала 106,300 балла, выиграв квалификационные соревнования. Второе место — у еще одной спортсменки из России Арины Авериной, сестры-близнеца Дины. В сумме за четыре упражнения она набрала 106,175 балла.

Третьей на данный момент идет гимнастка из Израиля Линой Ашрам. Её результат — 103,100 балла.

В финал соревнований вышло 12 спортсменок, розыгрыш медалей пройдет завтра, 7 августа, начало назначено на 9:20 по московскому времени. Девушки вновь покажут свои программы с четырьмя предметами — булавами, лентой, мячом и обручем, подсчет очков начнется заново.