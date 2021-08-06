Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые награды Летней Олимпиады в Токио — 2020.

Девушки завоевали бронзу в дисциплине «мэдисон» на велотреке. По итогам гонки россиянки набрали 26 очков, чего хватило для завоевания третьего места.

Победу в этой дисциплине одержали представительницы Великобритании, набравшие 78 очков, второе место у велогонщиц из Дании — 35 очков.

Ранее бронзовую награду в велогонках на треке завоевали другие спортсменки из сборной России: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали третьими в командном спринте. Также велогонщик из России Денис Дмитриев поборется за бронзу Олимпийских игр в Токио в спринте.

Сегодня, 6 августа, сборная России также взяла две медали в боксе — серебро и бронзу.