Российская гимнастка Арина Аверина высказалась о своём участии в квалификационных соревнованиях в индивидуальном многоборье на Летней Олимпиаде в Токио — 2020.

Слова Авериной цитирует портал РИА Новости.

«Не очень довольна собой. Было много ошибок и помарок сегодня. Буду стараться их исправить, чтобы завтра выйти с чистой головой, начать всё сначала, сделать идеально», — сказала Аверина, добавив, что уже есть понимание причин, из-за которых произошли ошибки.

Озвучивать причины Аверина не стала, однако отметила, что проанализирует их с тренерами — Ириной Винер-Усмановой и Верой Шаталиной.

Напомним, Арина Аверина стала второй в квалификации индивидуального многоборья, набрав чуть более 106 баллов. Выиграла квалификацию Дина Аверина.