Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в финал турнира в весовой категории до 97 килограммов.

В полуфинале россиянину удалось победить представителя Кубы Рейнериса Саласа, счет в поединке 4:0 в пользу Садулаева.

На первом этапе олимпийского турнира Абдулрашид Садулаев одержал победу над азербайджанским борцом Шарифом Шарифовым. В 1/4 финала Садулаев оказался сильнее грузина Элизбара Одикадзе.

Финальный поединок с участием Садулаева состоится завтра, 7 августа. Начало поединков за медали назначено на 14:05 по московскому времени.

Напомним, Абдулрашид Садулаев уже выигрывал золотую медаль Олимпиады — в весовой категории до 86 килограммов на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.