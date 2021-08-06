Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал развёрнутый комментарий по поводу ситуации с контрактом Лионеля Месси, который так и не удалось заключить.

Слова Лапорты цитирует портал Sports.ru. Глава «Барселоны» отметил, что руководство сделало все возможное в интересах «Барселоны», хотя ему очень грустно.

«Лео оставил после себя историю, и мы ему благодарны. Сегодня начинается новая эра, после Лео есть жизнь», — сказал Лапорта, добавив, что клуб мотивирован как никогда и готов принять вызов, пусть и без Месси.

«Можем ли мы исправить ситуацию? Не хочу давать ложных надежд: у Лионеля есть и другие предложения. Был лимит времени, как для нас, так и для Месси», — сказал Лапорта, подчеркнув, что ради подписания Месси клуб может загнать себя в долги на 50 лет. «Я не могу принять решение, которое могло бы разрушить клуб, «Барса» превыше всего, даже лучшего игрока в мире», — отметил президент «Барсы».