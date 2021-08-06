На базе в подмосковном Новогорске стартовали контрольные прокаты фигуристок-одиночниц юниорской сборной России с произвольными программами.

Прямую трансляцию прокатов можно будет посмотреть по ссылке здесь, её осуществляет Первый канал.

Короткие программы фигуристки показали вчера, 5 августа, также на катке в Новогорске.

Участие в контрольных прокатах принимают ученицы группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева, Аделия Петросян и Дарья Садкова, а также спортсменки из академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева, Анастасия Зинина и Вероника Жилина, фигуристки из ЦСКА Софья Самоделкина, Елизавета Берестовская и Анна Фролова. В списке участниц также значатся Ульяна Ширяева, Анна Фролова Мария Захарова, Елизавета Куликова.