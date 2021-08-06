Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко высказался в сторону экс-чемпиона UFC из России Хабиба Нурмагомедова и его семьи.

«Я хочу съесть его детей! Когда он в последний раз их видел? А супругу? А мать? Лучше бы ты провел время с детьми и семьей, вместо того чтобы снова называть мое имя», — написал Конор Макгрегор в своем «Твиттере», добавив, что в противном случае Нурмагомедов может вновь оказаться в ловушке, где ему не так повезет, как повезло в прошлый раз. Спустя немного времени Макгрегор удалил оскорбительный твит.

Напомним, ранее Макгрегор резко задевал отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

В октагне Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов сходились в 2018 году, тогда победу одержал россиянин.