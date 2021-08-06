Сборная Мексики по футболу стала бронзовым призёром Олимпиады-2020 в Токио. В матче за третье место мексиканцы обыграли хозяев турнира сборную Японии — 3:1. Счёт открыл Себастьян Кордоба с пенальти на 13-й минуте. Йохан Васкес на 22-й увеличил преимущество мексиканцев, а на 58-й Эрнесто Вега довёл счёт до крупного. Япония смогла ответить голом Каору Митомы на 78-й минуте.

Для Мексики это вторая медаль в футболе в истории. В 2012 году команда выиграла золото, победив в финале Бразилию (2:1).

Среди трёх «лимитных» игроков в состав сборной Мексики входили 26-летний Луис Ромо, 28-летний Генри Мартин и капитан команды, 36-летний вратарь Гильермо Очоа.

В финале мужского олимпийского турнира сыграют Бразилия и Испания. Игра состоится 7 августа.