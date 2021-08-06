Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом, одержав победу в финальной схватке на Летних Олимпийских играх в Токио- 2020.

Заурбек Сидаков принимал участие в турнире по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 килограммов. В финале он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. Счёт финального поединка — 7:0 в пользу Сидакова.

Сейчас Заурбеку Сидакову 25 лет, это его дебютные Олимпийские игры и первая медаль. Ранее он добивался учпеха только на чемпионатах мира и Европы.

В полуфинале россиянин сумел победить представителя Казахстана Данияра Кайсанова, а до этого прошел по сетке узбекистанца Бекзода Абдурахмонова и гвинейца Аугусто Мидана.