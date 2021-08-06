Крупные футбольные турниры всегда заканчиваются серией уходов из сборных. Игроки устают разрываться на два фронта и после чемпионата мира или континентального первенства либо сосредотачиваются на клубной карьере, либо вообще уходят из футбола. После Евро-2020 официально из сборной не ушёл даже Юрий Жирков. Зато вчера появился первый «отказник»: международную карьеру решил завершить защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Бразилец выступал за российскую команду с 2017 года, провёл 32 матча, забил 5 мячей и принял участие в ЧМ-2018 и Евро-2020. Сейчас Валерию Карпину придётся обходиться в сборной без него. Впрочем, свято место пусто не бывает, и на замену Фернандесу Nevasport нашёл сразу восемь вариантов.

Вячеслав Караваев («Зенит», 26 лет)

Наверное, самый очевидный вариант на данный момент. Караваев был вторым правофланговым ещё при Черчесове, находится в расцвете лет, играет в лучшем клубе России, может при необходимости сыграть и слева. Скорее всего, Карпин будет использовать именно его в сентябрьских матчах. Но ситуация ещё может измениться, так что давайте рассмотрим других кандидатов.

Николай Рассказов («Спартак», 23 года)

«Спартак» всё лето находился в поиске правого защитника, и конфликт в том числе из-за него привёл к уходу Дмитрия Попова с поста спортивного директора. Новый защитник так и не был подписан, и видимо, Руй Витория будет делать ставку на россиянина Николая Рассказова. Как сложится судьба игрока дальше, пока непонятно: возможно, красно-белые все же найдут ему замену среди иностранцев. Рассказов достойно провёл матчи против «Рубина» и «Крыльев Советов», «съев» на фланге дриблеров Кварацхелию и Зиньковского. Да и в игре с «Бенфикой» оба гола пришли с левого фланга.

Денис Терентьев («Ростов», 28 лет)

Хотя каждый тренер заявляет, что будет вызывать в сборную только сильнейших, вне зависимости от личных предпочтений, практика показывает, что со знакомыми футболистами они работают всё же охотнее. В «Ростове», который Карпин покинул на днях, справа в защите играет воспитанник и бывший игрок «Зенита» Денис Терентьев.

Александр Зуев («Рубин», 25 лет)

«Рубин» бодро стартовал в новом сезоне и под руководством Слуцкого продолжает стабильно прибавлять. В составе команды числятся два опытных правых защитника Георгий Зотов (31 год) и Владислав Игнатьев (34 года), но в начале сезона на первый план вышел номинальный игрок левой бровки Александр Зуев. «Рубин» не пропустил ни одного мяча в чемпионате и Лиге конференций, а Зуев успел сыграть на обоих флангах. Такой универсал однозначно не помешает сборной, и не исключено, что он получит вызов уже на сентябрьские матчи.

Дмитрий Рыбчинский («Локомотив», 22 года)

Из-за тотальной распродажи «Локомотива» Марко Николичу придётся как-то выкручиваться и активно работать с молодёжью (которая тоже уже стала разбегаться). Первые туры показали: на правом фланге обороны Николич планирует доверять Дмитрию Рыбчинскому. «Локо» пока играет неровно, но результата добивается: шесть очков в двух турах и два пропущенных мяча. В матче с ЦСКА (2:1) защитник мало подключался к атакам, но с оборонительными функциями в целом справился, закрыв сперва Ахметова, а затем и Влашича.

Сергей Петров («Краснодар», 30 лет)

По оценкам авторитетного Transfermarkt Петров сейчас – третий по стоимости (3,5 млн) среди российских правых защитников после Фернандеса (16 млн) и Караваева (7 млн). Воспитанник «Зенита» начинал карьеру как опорный хавбек, но в «Краснодаре» раскрылся на флангах обороны.

Сергей Паршивлюк («Динамо», 32 года)

Да, защитнику уже 32, но в своё время Олег Кузьмин дебютировал в сборной на правом фланге вообще в 34 года. Да так дебютировал, что с ходу стал одним из лидеров команды Слуцкого и поехал бы на Евро-2016, если бы не травма. Паршивлюк избавился от многочисленных болячек, преследовавших его в «Спартаке», и наконец-то заиграл в полную силу. Сандро Шварц строит в «Динамо» интересную команду, активно работает с молодёжью, и Паршивлюк на пару с Антоном Шуниным выполняет роль дядьки-наставника.

Тимофей Маргасов («Сочи», 29 лет)

По традиции тренеры неохотно вызывают в сборную России игроков не из Москвы и Петербурга. Но, кажется, футболисты «Сочи» заслужили свой шанс. Высокое пятое место в прошлом сезоне, в целом удачное начало нынешнего (за исключением осечки в Нижнем Новгороде). Маргасову знакома тактика и в два, и в три центральных защитника, так что для вариативности состава сборной он бы не был лишним.

Кто будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи, узнаем совсем скоро – в конце августа. А на кого Карпин решит делать ставку, станет понятно уже в первый день сентября. России предстоит ключевой матч с вице-чемпионами мира сборной Хорватии.