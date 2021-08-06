Российские синхронистки выиграли соревнования в технической программе групп на Летних Олимпийских играх в Токио — 2020.

В составе группы выступают такие спортсменки, как Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар. За своё выступление они получили от судей 97,2979 балла. Отметим, олимпийскими чемпионками из состава группы не являются только Марина Голядкина и Полина Комар.

На втором месте расположилась сборная Китая, они набрали 96,2310 балла за своё выступление, третье место — у команды Украины (94,2685 балла).

Розыгрыш медалей в группах пройдёт завтра, 7 августа, спортсменки будут показывать произвольные программы. Начало выступлений синхронисток назначено на 13:30 по московскому времени.