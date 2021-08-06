Российская пятиборка Ульяна Баташова заняла девятое место в соревнованиях на Олимпиаде-2020. Спортсменка лидировала перед последним стартом, однако провалила лазер-ран (забег и стрельба из пистолета) и осталась без медали )(1341 очко).

Золото завоевала британка Кейт Френч, установившая олимпийский рекорд (1385). Серебро взяла Лаура Асадаускайте (Литва, 1370 очков), бронзу — Саролта Ковач (Венгрия, 1368 очков).

Ещё одна представительница России Гульназ Губайдуллина стала 32-й (1053 очка) из 36 участниц.

Победа Френч позволила Великобритании обойти Россию в медальном зачёте и подняться на четвёртое место. Россияне идут пятыми.