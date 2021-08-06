Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о положительной допинг-пробе в женской сборной Бразилии по волейболу на Олимпиаде.

Слова комментатора цитирует портал Sport24.

«Это вопиющий случай! Там надо всю команду проверить — может, не только одна спортсменка всю Олимпиаду играла с положительным допинг-тестом», — отметил Губерниев, добавив, что бразильянок надо проверить по полной программе, поскольку странно, что только одна девушка из сборной взяла и употребила допинг.

«В любом случае, уже понятно, что сборная Бразилии по волейболу — команда обманщиц. Для нашей сборной поезд уже уехал, как я понимаю, а вот кореянки обязательно должны запрашивать целевое тестирование всей команды бразильянок», — заявил Губерниев, добавив, что в этом случае регламент несовершенный, потому что для дисквалификации должно попасться сразу несколько спортсменов.