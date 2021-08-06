Президент «Урала» Григорий Иванов в резкой форме раскритиковал идею отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. По его мнению, это приведёт к отказу от доморощенных игроков.

«Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть. Для меня сборная важнее всего. Жирков, Аршавин и Павлюченко росли в голодное время, они проделывали большой путь, чтобы добиться успеха — играть в топовых командах, в хороших условиях», — цитирует «Спорт24» Иванова.

Также он отметил, что после каждого провала сборной начинаются разговоры об отмене лимита, в чём он не видит смысла.

На данный момент в РПЛ действует лимит «8+17» (не больше 8 иностранцев в заявке на сезон, без ограничений по выходу на поле).