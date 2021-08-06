Сегодня, 7 августа, состоится финальный матч мужского волейбольного турнира Олимпийских игр-2020 между Францией и Россией. Игра стартует в 15:15 по московскому времени.

Российские волейболисты в третий раз в истории играют в финале Олимпиады. В 2000 году они уступили команде Югославии (0:3), а в 2012 году победили Бразилию, проиграв первые два сета (3:2). Пять лет на Играх в Рио россияне стали четвёртыми, проиграв в матче за бронзу США (2:3).

Франция впервые в истории играет в финале и впервые в истории завоюет медали Олимпиады.

В групповом турнире Россия заняла первое место, победив Аргентину (3:1), США (3:1), Бразилию (3:0) и Тунис (3:0) и уступив Франции (1:3).

Французы в шестёрке группы B стали четвёртыми с двумя победами и тремя поражениями.

В четвертьфинале Россия победила Канаду (3:0), а в полуфинале — Бразилию (3:1). Французы сперва обыграли Польшу (3:2), а затем Аргентину (3:0).