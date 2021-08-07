На Летних Олимпийских играх в Токио сегодня, 7 августа, будут разыграны первые медали в художественной гимнастике.

Начало выступления девушек назначено на 9:20 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

Квалификацию с лучшим результатом прошла российская гимнастка Дина Аверина. Она набрала 106,300 баллов по итогам четырех упражнений — с обручем, лентой, булавами и мячом. Второе место в квалификации заняла Арина Аверина, еще одна россиянка — она набрала 106,175 балла. Третьей стала Линой Ашрам из Израиля, она завалила упражнение с обручем, но удачно выступила в других, получив в итоге чуть более 103 баллов.

В итоговые финальные соревнования прошли десять спортсменок, из них — две россиянки.